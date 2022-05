Il via alle riprese di Improvvisamente Natale, con Diego Abatantuono (Di lunedì 30 maggio 2022) “Improvvisamente Natale” è la nuova commedia familiare con protagonista Diego Abatantuono nei panni di un amorevole nonno. La produzione Notorious Pictures ha annunciato il primo ciack del film ambientato sulle Dolomiti. Il primo ciack della nuova commedia familiare con protagonista Diego Abatantuono Diego Abatantuono è il protagonista della nuova commedia family “Improvvisamente Natale”. Il film è diretto da Francesco Patierno, il quale ha anche scritto la sceneggiatura a quattro mani assieme a Francesco Baccomo. I due avevano già lavorato assieme al film “La gente che sta bene”. Una classica commedia natalizia ambientata però sotto il sole di Ferragosto, sulle Dolomiti. La protagonista, al fianco di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) “” è la nuova commedia familiare con protagonistanei panni di un amorevole nonno. La produzione Notorious Pictures ha annunciato il primo ciack del film ambientato sulle Dolomiti. Il primo ciack della nuova commedia familiare con protagonistaè il protagonista della nuova commedia family “”. Il film è diretto da Francesco Patierno, il quale ha anche scritto la sceneggiatura a quattro mani assieme a Francesco Baccomo. I due avevano già lavorato assieme al film “La gente che sta bene”. Una classica commedia natalizia ambientata però sotto il sole di Ferragosto, sulle Dolomiti. La protagonista, al fianco di ...

