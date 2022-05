Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, la Rai dice stop alle repliche mentre il cast è nuovamente sul set (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 30 maggio, e lo stesso succederà anche nei prossimi giorni visto che la Rai ha deciso di dire stop alle repliche dei giorni scorsi. Sull’onda degli ottimi ascolti delle ultime puntate della versione daily, la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche della prima stagione della serie originale, quella con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno nei panni di Teresa e Pietro. I due protagonisti cedono il posto agli spagnoli di Sei Sorelle, la serie spagnola che da oggi impegnerà il primo pomeriggio di Rai1 prendendo di fatto il posto de Il Paradiso delle Signore. In queste ore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) Ilnon va in, 30 maggio, e lo stesso succederà anche nei prossimi giorni visto che la Rai ha deciso di diredei giorni scorsi. Sull’degli ottimi ascoltiultime puntate della versione daily, la Rai ha deciso di mandare inledella prima stagione della serie originale, quella con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno nei panni di Teresa e Pietro. I due protagonisti cedono il posto agli spagnoli di Sei Sorelle, la serie spagnola che daimpegnerà il primo pomeriggio di Rai1 prendendo di fatto il posto de Il. In queste ore ...

Advertising

Moeren : RT @DomaniGiornale: Il piccolo #Delaware è sede di due terzi delle maggiori aziende quotate alla Borsa di New York, da Amazon a Uber. Ma è… - 2ntmglm : @crownofvalois in realtà dovevo prendere il paradiso delle signore ma tutti mi hanno convinta a prendere quello (ps… - Claudio89361433 : RT @Claudio89361433: #ilparadisodellesignore ovviamente che a nessuno o nessuna venga l'idea oggi alle 15,55 di sintonizzarsi su Raiuno. Qu… - Claudio89361433 : #ilparadisodellesignore ovviamente che a nessuno o nessuna venga l'idea oggi alle 15,55 di sintonizzarsi su Raiuno.… - Duke848 : RT @DomaniGiornale: Il piccolo #Delaware è sede di due terzi delle maggiori aziende quotate alla Borsa di New York, da Amazon a Uber. Ma è… -