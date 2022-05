Fumo: Iss, mai tanti fumatori dal 2006, 800 mila in più dal 2019 (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Quasi un italiano su quattro, il 24,2% della popolazione, è un fumatore. Una percentuale che non era stata mai più registrata dal 2006. Dopo un lungo periodo di stagnazione si assiste quest'anno a un incremento di 2 punti percentuali. I fumatori infatti erano il 22% nel 2019, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica: oggi, in cifre, sono 800 mila in più. Il trend rilevato nel triennio 2017-2019 che vedeva una costante diminuzione delle fumatrici, non viene invece confermato nel 2022: quest'anno infatti si assiste a un incremento nella percentuale dei fumatori che riguarda entrambi i sessi. Sono alcuni dati del Report sul Fumo, realizzato dall'Istituto superiore di sanità, per la Giornata mondiale senza tabacco, in calendario domani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Quasi un italiano su quattro, il 24,2% della popolazione, è un fumatore. Una percentuale che non era stata mai più registrata dal. Dopo un lungo periodo di stagnazione si assiste quest'anno a un incremento di 2 punti percentuali. Iinfatti erano il 22% nel, ultimo anno di rilevazione pre-pandemica: oggi, in cifre, sono 800in più. Il trend rilevato nel triennio 2017-che vedeva una costante diminuzione delle fumatrici, non viene invece confermato nel 2022: quest'anno infatti si assiste a un incremento nella percentuale deiche riguarda entrambi i sessi. Sono alcuni dati del Report sul, realizzato dall'Istituto superiore di sanità, per la Giornata mondiale senza tabacco, in calendario domani, ...

