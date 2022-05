"Fratellì" condannato a quattro anni: il rapper aggredì la compagna per gelosia nel 2021 (Di lunedì 30 maggio 2022) In un'intervista a 'Le Iene' la donna, Simona Vergaro, raccontò le botte subite e di essere stata inseguita nuda per strada - Il difensore: 'Ricorreremo in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 maggio 2022) In un'intervista a 'Le Iene' la donna, Simona Vergaro, raccontò le botte subite e di essere stata inseguita nuda per strada - Il difensore: 'Ricorreremo in ...

