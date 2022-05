FIFA 23: tutto quello che devi sapere! (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts, FIFA 23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, i rumors e le indiscrezioni su FIFA 23! Aggiungetelo ai preferiti! FIFA 23, l’ultimo con questo nome! La prima notizia ufficiale è che FIFA 23 sarà l’ultimo videogame di Electronic Arts ad avere questo nome. Terminerà a fine anno infatti il contratto per i “diritti di denominazione” che la software house nordamericana aveva con la FIFA e dalla stagione 2023/24 farà il suo debutto “EA Sports FC“. Per gli utenti cambierà poco o nulla visto ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 30 maggio 2022) Con la fine dei maggiori campionati nazionali la stagione calcistica 2021/22 volge al termine e, come da tradizione, è arrivato per noi il momento di iniziare a parlare della prossima versione del titolo calcistico targato Electronic Arts,23! In questo articolo, che aggiorneremo ogni volta che si saranno novità, proveremo a riassumere le notizie, i rumors e le indiscrezioni su23! Aggiungetelo ai preferiti!23, l’ultimo con questo nome! La prima notizia ufficiale è che23 sarà l’ultimo videogame di Electronic Arts ad avere questo nome. Terminerà a fine anno infatti il contratto per i “diritti di denominazione” che la software house nordamericana aveva con lae dalla stagione 2023/24 farà il suo debutto “EA Sports FC“. Per gli utenti cambierà poco o nulla visto ...

Blasfemifc : RT @BLA_Dybala10: Visto che quasi tutte le competizioni passeranno su 5 e non avendo tutto il team su 5 cerco club per fifa 23 ps5 capitano… - BLA_Dybala10 : Visto che quasi tutte le competizioni passeranno su 5 e non avendo tutto il team su 5 cerco club per fifa 23 ps5 ca… - LucaDColella : RT @FeliceRaimondo: Si direbbe: 'C'è conflitto di interessi'. Beh, intanto contestamelo e poi parliamone nelle sedi competenti. Dopo tutto… - ENN3___ : @MrOnadde a me hanno rotto il cazzo daniel ogni anno tutto uguale e i trasferimenti e dopo un aggiornamento torna c… - FrancescoFaton9 : @giuliamangano1 Giudizio affrettato e limitato a quanto si vede sulla carta. Quando si capirà che un campionato di… -