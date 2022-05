Donna rimane incinta mentre aspetta già un bambino: “È la superfetazione, sono stati concepiti a una settimana di distanza” (Di lunedì 30 maggio 2022) Una Donna in Texas ha partorito due gemelli con quella che viene chiamata superfetazione e si verifica quando, dopo la fecondazione di un ovulo e la formazione del feto, si manifesta la fecondazione di un altro ovulo, che riesce anch’esso a svilupparsi. I casi sono rari. Questa la storia di Cara Winhold (30 anni). Sposata con Blake Winhold,da lui ha avuto, nel 2018, un bambino, Wyatt. Espandere la famiglia è sempre stato un loro progetto ma la Winhold ha dovuto far fronte a tre aborti spontanei, uno dei quali quasi fatale: “Ho iniziato a perdere molto sangue e mio marito mi ha portato di corsa in ospedale. sono svenuta poco dopo e mi hanno, poi, detto che il bimbo si era bloccato nel collo dell’utero”, ha raccontato la Donna a Metro. A marzo 2021, poi, la bella notizia: Winhold ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Unain Texas ha partorito due gemelli con quella che viene chiamatae si verifica quando, dopo la fecondazione di un ovulo e la formazione del feto, si manifesta la fecondazione di un altro ovulo, che riesce anch’esso a svilupparsi. I casirari. Questa la storia di Cara Winhold (30 anni). Sposata con Blake Winhold,da lui ha avuto, nel 2018, un, Wyatt. Espandere la famiglia è sempre stato un loro progetto ma la Winhold ha dovuto far fronte a tre aborti spontanei, uno dei quali quasi fatale: “Ho iniziato a perdere molto sangue e mio marito mi ha portato di corsa in ospedale.svenuta poco dopo e mi hanno, poi, detto che il bimbo si era bloccato nel collo dell’utero”, ha raccontato laa Metro. A marzo 2021, poi, la bella notizia: Winhold ...

