Cresce il numero dei fumatori: 800 mila in più rispetto al 2019. L'Iss: "Complice il Covid, è la prima volta in 16 anni" (Di lunedì 30 maggio 2022) Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Crescono anche gli utilizzatori di sigarette elettroniche Leggi su repubblica (Di lunedì 30 maggio 2022) Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Crescono anche gli utilizzatori di sigarette elettroniche

Advertising

ASSINEWS_it : #Metasalute il Fondo di assistenza sanitaria per i metalmeccanici cresce per numero di iscritti e prestazioni. Le f… - Medical_Mei : Il numero dei fumatori cresce per la prima volta dal 2006: 800 mila in più rispetto al 2019 - filipposentuti : RT @istsupsan: ??IN ITALIA CRESCE NUMERO DI FUMATORI ??circa 800mila in più rispetto al 2019 (+2%) 3?triplicato consumo di sigarette a tabac… - robanza1 : RT @istsupsan: ??IN ITALIA CRESCE NUMERO DI FUMATORI ??circa 800mila in più rispetto al 2019 (+2%) 3?triplicato consumo di sigarette a tabac… - chaehyung0ver : @iKON_Hanbin96 Aigoo... ti cresce il naso, posso vederlo da qui. Se non la trovi in casa o in studio dallo hyung, s… -