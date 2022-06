Caterina Balivo: “Sono tre taglie in più di prima ma non mi interessa” (Di lunedì 30 maggio 2022) Caterina Balivo ha accolto i cambiamenti che il passare degli anni ha causato al suo corpo con positività. In un’intervista a a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero, la conduttrice, 42 anni, ha affermato: “Oggi Sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta“. Vi raccomandiamo... Chi è Carlotta Bertotti, l'influencer di body positivity nata con il nevo di Ota Un messaggio importante quello di Balivo, che ha invitato tutte le donne ad apprezzare (e coccolare) il proprio corpo e i le metamorfosi che subisce proprio come fa lei: “Mi piace prendermi cura di me. ... Leggi su diredonna (Di lunedì 30 maggio 2022)ha accolto i cambiamenti che il passare degli anni ha causato al suo corpo con positività. In un’intervista a a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero, la conduttrice, 42 anni, ha affermato: “Oggitrein più. Ma non miconservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta“. Vi raccomandiamo... Chi è Carlotta Bertotti, l'influencer di body positivity nata con il nevo di Ota Un messaggio importante quello di, che ha invitato tutte le donne ad apprezzare (e coccolare) il proprio corpo e i le metamorfosi che subisce proprio come fa lei: “Mi piace prendermi cura di me. ...

