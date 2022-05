Benevento Calcio | venerdì l’incontro tra Mastella e Vigorito

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terràmattina l’atteso faccia a faccia tra Orestee Clemente. Sul tavolo, come noto, i destini deldopo che il presidente della società giallorossa ha annunciato la volontà di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie B. Da parte sua, come già dichiarato, il primo cittadino tenterà di convincerea restare al timone della Strega. “Perdere un personaggio comesarebbe un danno, non è facile trovarne altri come lui” – ha sottolineato ancora oggi Clementeintervenendo ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Bisogna sottolineare – ha proseguito – che sono in pochissimi quelli in contrasto con lui. La stragrande maggioranza di ...