Bargiggia: Koulibaly-Napoli, De Laurentiis ha fatto una proposta importante all’agente. Vi svelo il retroscena” (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una nuova proposta all’agente di Koulibaly per trattenere il forte difensore a Napoli. Il rinnovo di Koulibaly tiene banco in casa Napoli, il patron De Laurentiis ne ha parlato durante la conferenza di presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Il giornalista Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha riportato le ultime sul futuro di Koulibaly. “Ovviamente i contatti con l’agente ci sono, ma ad oggi Ramadani non ha ancora presentato una proposta ufficiale di un club interessato a Koulibaly. Il Napoli ha la sensazione che Kalidou ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 30 maggio 2022) Aurelio Deavrebbeuna nuovadiper trattenere il forte difensore a. Il rinnovo ditiene banco in casa, il patron Dene ha parlato durante la conferenza di presentazione del ritiro di Castel di Sangro. Il giornalista Paoloai microfoni di 1 Football Club, programma di Luca Cerchione in onda sulle frequenze di 1 Station Radio ha riportato le ultime sul futuro di. “Ovviamente i contatti con l’agente ci sono, ma ad oggi Ramadani non ha ancora presentato unaufficiale di un club interessato a. Ilha la sensazione che Kalidou ...

