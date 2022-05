Ad una settimana da iOS 16 le novità si moltiplicano | cosa vedremo

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 maggio 2022) Quali saranno le novitò di iOS iOS 16? Ad unaesatta dalla WWDC 2022, il tradizionale convegno Apple per gli sviluppatori, possiamo tirare le somme di tutti i rumor esaminati fino a questo momento. In particolar modo, è stato l’esperto Mark Gurman di Bloomberg a fornirci un resoconto sull’update ai blocchi di partenza, almeno per gli sviluppatori mella prima beta. Gurman ribadisce il carattere molto innovativo del nuovo sistema operativo iOS 16 con nome in codice Sidney. Ci sarà, ad esempio, una completa rivisitazione del sistema di notifiche, dell’app Messaggi e di quella Salute. Ancora, si da oramai per certa anche una piccola grande rivoluzione per la schermata di blocco. Proprio per la schermata di blocco, dalle parti di Cupertino, si stanno pianificando importanti miglioramenti che includono anche sfondi e nuovi widget. La vera grande ...