A Maddaloni il parco più grande d’Europa | selezioni per 3500 persone | le figure ricercate

Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Migliaia di posti di lavoro in arrivo con la nascita del parco a tema che sarà realizzato a Maddaloni dal nome 'Ludo & Felix'. Si tratta di un grande progetto che potrà produrre 3500 occupazioni in Campania e sarà una corsa a partire dal giorno dell'apertura delle selezioni. Il parco sorgerà nell'ex cava Cementir ed è destinato a diventare il parco tematico più grande d'Europa: 100 ettari, molto di più rispetto agli storici Gardaland e Disneyland. Il progetto è stato presentato a Capua, alla presenza del sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, e all'amministratore Unico della società, Iula Agosto. un punto di riferimento oltre che una ...

