(Di domenica 29 maggio 2022) Torniamo a parlare della 75esima edizione del Festival di Cannes, uno dei red carpet piu? chiacchierati che inaugura la stagione estiva. Quest’anno vediamo passeggiare indisturbate sulla, un certo numero di abiti viola e tanto rosso. Se molte top model hanno scelto il nero per l’occasione, Carla Bruni sfoggia un abito lilla di Celine interamente ricamato, abbinato a gioielli Bulgari dai colori vivaci. L’attore francese Vincent Lindon, presidente di giuria di questa edizione, sceglie un tuxedo in gabardine firmato Celine. Natalia Vodianova brillante alla cena di Chopard Loves Cinema, indossa un abito con spacco ricoperto di lustrini, sempre Celine. La giovane attrice Ade?le Exarchopoulos ha preferito un nostalgico total look Fendi realizzato su misura, composto da un bustier, cintura e pantaloni avorio. ...

... e a ' EO ' del regista polacco 84enne, Jerzy Skolimovski,voce che è da sempre innovazione e ... Tom Cruise sulladi Cannes Butterfly Vision: a Cannes, gli anni ignorati della guerra in ...Non la più bella, madelle più importanti. Perché la normalità (fin troppa, forse. Il Covid e ... Qui invece, sulla pandemia è calato l'oblio) è tornata sulla. Il regista svedese si unisce ... Una Croisette di piume e paillettes Da Louis Vuitton, Dior e Chanel a Giorgio Amani privè, Gucci, Dolce&Gabbana e Prada, il fashion brilla e chiude il sipario della kermesse. Sul podio ...In diretta dalla Croisette, tutti i premiati dell'edizione numero 75, la più imprevedibile di tutte. Una parata di stelle, dallo svedese «pazzo» per la Palma d'Oro a tutti gli altri trionfatori di una ...