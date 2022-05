Trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio | Salvatore Borsellino al Mascheroni

(Di domenica 29 maggio 2022) Bergamo. Lunedì 30 maggio alle 17 all’auditorium del Liceodi Bergamo si terrà un’iniziativa per commemorare ildie via. Verrà proposto “Lampi nel buio”, con testi di, musiche composte da Giovanni Mancuso, con la partecipazione degli allievi e docenti del liceo musicale Secco Suardo di Bergamo. Interverranno, fratello minore del magistrato Paolo, e Rosario Di Giovanni (pensionato della Polizia di Stato, ex ispettore). Evento organizzato a livello Provinciale da Libera e dai Comitati soci Coop della Bergamasca per fare memoria, testimonianza e per rinnovare l’impegno contro le organizzazioni mafiose. L’invito è rivolto agli ...

...famiglia di mafia estorie di palermitani, siciliani e non solo che l'hanno caratterizzata ma sempre da un punto di vista più vicino ai fatti. Per questo motivo, in occasione del...A qualche giorno dalle celebrazioni per ildella strage di Capaci, che ha riportato in ... tutto il mio sostegno e quello di tutto lo staff efederazioni di Confcommercio Messina". A Torino una rassegna dedicata al Trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio Bergamo. Lunedì 30 maggio alle 17 all’auditorium del Liceo Mascheroni di Bergamo si terrà un’iniziativa per commemorare il trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Verrà proposto “Lampi nel ...STRAGI MAFIOSE, 30 ANNI DOPO SOLO CERIMONIE L'intervento di Claudio Fava in diretta con Giuseppe Pipitone, autore del podcast Mattanza Ascolta su tutte le principali piattaforme podcast ...