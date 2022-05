Traffico Roma del 29-05-2022 ore 10:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione il Traffico resta scorrevole sulle strade della capitale Traffico sempre scorrevole anche sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24 Teramo ricordiamo spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti al di fuori dei centri abitati dalle 9 alle 22 potrei gli eventi della città oggi al Testaccio maratona quand’è Partenza da piazza Santa Maria Liberatrice per la festa patronale possibili Stop per le deviazioni per la linea bus possibili rallentamenti anche in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco infine oggi nessun servizio della metro B Castro Pretorio in Laurentina tutto il giorno è nella prossima settimana riprenderà la chiusura anticipata della metro con il termine delle corse alle 21 per i dettagli di queste di altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione ilresta scorrevole sulle strade della capitalesempre scorrevole anche sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24 Teramo ricordiamo spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti al di fuori dei centri abitati dalle 9 alle 22 potrei gli eventi della città oggi al Testaccio maratona quand’è Partenza da piazza Santa Maria Liberatrice per la festa patronale possibili Stop per le deviazioni per la linea bus possibili rallentamenti anche in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco infine oggi nessun servizio della metro B Castro Pretorio in Laurentina tutto il giorno è nella prossima settimana riprenderà la chiusura anticipata della metro con il termine delle corse alle 21 per i dettagli di queste di altre notizie ...

