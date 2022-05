Sottrae pistola a una guardia giurata e spara contro un gruppo di giovani | fermato un 37enne

(Di domenica 29 maggio 2022) Ha prima sottratto laa una, poi ha utilizzato l’arma per fare fuocoundiin sosta davanti a un bar di Qualiano (Napoli). Ne ha colpiti quattro, di cui due in modo grave. È accaduto intorno alla mezzanotte, e dopo poche ore i carabinieri lo hanno: si tratta digià noto alle forze dell’ordine. Si indaga per accertare i motivi del gesto, che secondo una prima ipotesi sarebbe collegato a una lite che l’uomo avrebbe avuto nei giorni scorsi con ildi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

