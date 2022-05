Russia, ambasciatore in Gb: “Non useremo armi nucleari tattiche” (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia non impiegherà armi nucleari tattiche nel conflitto in Ucraina. E’ la convinzione espressa dall’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, in un’intervista alla Bbc. Il ricorso a queste armi “non ha nulla a che fare con l’attuale operazione in corso”, afferma Kelin spiegando che Mosca ha disposizioni molto rigide per il loro impiego soprattutto quando è minacciata l’esistenza dello Stato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Lanon impiegherànel conflitto in Ucraina. E’ la convinzione espressa dall’russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, in un’intervista alla Bbc. Il ricorso a queste“non ha nulla a che fare con l’attuale operazione in corso”, afferma Kelin spiegando che Mosca ha disposizioni molto rigide per il loro impiego soprattutto quando è minacciata l’esistenza dello Stato. L'articolo proviene da Italia Sera.

