Roma. Si fa operare dal capo equipe di ortopedia e resta invalido: era senza laurea (Di domenica 29 maggio 2022) Pensava di risolvere il suo problema, di stare in un posto sicuro e nelle mani di un medico qualificato, professionale. Ma si sbagliava perché lui era sì, il capo dell’equipe di ortopedia all’ospedale San Giacomo, ma in realtà era lì per ‘caso’, non certo per meriti: non aveva neppure la laurea in Medicina ed era riuscito negli anni, circa dieci, a ingannare tutti. O almeno sperava di continuare così, di lavorare in sala operatoria e in corsia, tra i pazienti che si fidavano di lui. Si fidava, infatti, anche un uomo che, dopo un intervento abbastanza semplice, ma eseguito in modo errato, è rimasto paralizzato a una mano. Finto medico al lavoro in ospedale Dopo quell’intervento, come spiega Il Messaggero, sono partite la causa per il risarcimento e l’inchiesta svolte dalla compagnia assicuratrice. Un intervento che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 maggio 2022) Pensava di risolvere il suo problema, di stare in un posto sicuro e nelle mani di un medico qualificato, professionale. Ma si sbagliava perché lui era sì, ildell’diall’ospedale San Giacomo, ma in realtà era lì per ‘caso’, non certo per meriti: non aveva neppure lain Medicina ed era riuscito negli anni, circa dieci, a ingannare tutti. O almeno sperava di continuare così, di lavorare in sala operatoria e in corsia, tra i pazienti che si fidavano di lui. Si fidava, infatti, anche un uomo che, dopo un intervento abbastanza semplice, ma eseguito in modo errato, è rimasto paralizzato a una mano. Finto medico al lavoro in ospedale Dopo quell’intervento, come spiega Il Messaggero, sono partite la causa per il risarcimento e l’inchiesta svolte dalla compagnia assicuratrice. Un intervento che ...

