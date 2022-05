Riforma reclutamento | prevedere concorso straordinario per i docenti di religione TESTO EMENDAMENTO PD

Advertising

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, “fase transitoria anche per gli insegnanti con 24 CFU e scatti di anzianità anticipat… - crociangelini : RT @ramella_sociol: Avessimo un ministro dell'Università oppure una Conferenza dei Rettori ci sarebbe una reazione. Se i fenomeni sono così… - MariuzzoAndrea : RT @ramella_sociol: Avessimo un ministro dell'Università oppure una Conferenza dei Rettori ci sarebbe una reazione. Se i fenomeni sono così… - marioricciard18 : RT @ramella_sociol: Avessimo un ministro dell'Università oppure una Conferenza dei Rettori ci sarebbe una reazione. Se i fenomeni sono così… - ramella_sociol : Avessimo un ministro dell'Università oppure una Conferenza dei Rettori ci sarebbe una reazione. Se i fenomeni sono… -

La posta in palio è molto alta: cambiare ladeldocenti deliberata dal governo, ma, come ha fatto filtrare il Ministero dell'Istruzione, lo spazio per le modifiche non sarà ampi ...... 'va mandato un messaggio unitario, diciamo sì a chiunque crede che questava cambiata. ... Bisogna snellire le procedure di. Tuteliamo i nostri precari".Domani ci sarà la mobilitazione della scuola. Ne sentivamo la mancanza dopo due anni di sospensione di ogni attività, compresa quella didattica, che ha arrancato tra aperture e chiusure e insegnamento ...Si preannuncia partecipata nelle scuole del Piceno l’adesione allo sciopero nazionale del settore, indetto dai sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Snals Confsal e Gilda Unams per domani 30 ma ...