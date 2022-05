Pilota di rally stroncato da malore Ma ferma l' auto e salva la figlia - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 29 maggio 2022) VICENZA Il primoassieme, seduti fianco a fianco, bruciando nello stesso attimo curve e respiri. Ma anche l'ultimo, il gesto finale di generosità di un padre per laAlessia Bortignon, 21 ...

La tragedia è avvenuta ieri nella tappa di trasferimento a conclusione della prova speciale 3 Recoaro Mille, nell'ambito del 17°Storico Campagnolo. Bortignon era alla guida di una Ford Escort ...... ilStorico Campagnolo . Fianco a fianco, bruciando curve, al rombo del motore, sollevando ... quindi delle ambulanze e dell'elisoccorso di Verona emergenza ma il cuore del, metalmeccanico ...Da una ventina d’anni aveva abbandonato la sua prima passione, il rally, per le sfide nell’autocross. Ma la figlia ventunenne l’aveva convinto a tornare in pista e quella di ieri era la loro prima cor ...Il primo rally assieme, seduti fianco a fianco, bruciando nello stesso attimo curve e respiri. Ma anche l’ultimo, il gesto finale di generosità di un padre per la figlia Alessia Bortignon, 21 anni. Qu ...