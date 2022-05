MX2, Tom Vialle vince anche gara-2 del GP di Spagna e sale anche in vetta alla classifica generale (Di domenica 29 maggio 2022) Tom Vialle vince anche gara-2 e fa suo il Gran Premio di Spagna del Mondiale MXGP 2022. Sul circuito di intu Xanadú – Arroyomolinos il francese non lascia scampo ai rivali e chiude una doppietta importante per la sua rincorsa al titolo. In classifica generale, infatti, Tom Vialle torna al comando, raggiungendo quota 382 punti e superando Jago Geerts che sale a quota 372. Alle loro spalle, il vuoto. Il portacolori del team KTM ha preceduto per 10.9 secondi il belga Jago Geerts (Yamaha), mentre completa il podio il tedesco Simon Laengenfelder, (Gas Gas) a 18.6. Quarto il belga Liam Everts (KTM) a 21.2, quinto il danese Mikkel Haarup (Kawasaki) a 23.5, mentre è sesto il nostro Andrea Adamo (Gas Gas) a 29.0. Settimo il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Tom-2 e fa suo il Gran Premio didel Mondiale MXGP 2022. Sul circuito di intu Xanadú – Arroyomolinos il francese non lascia scampo ai rivali e chiude una doppietta importante per la sua rincorsa al titolo. In, infatti, Tomtorna al comando, raggiungendo quota 382 punti e superando Jago Geerts chea quota 372. Alle loro spalle, il vuoto. Il portacolori del team KTM ha preceduto per 10.9 secondi il belga Jago Geerts (Yamaha), mentre completa il podio il tedesco Simon Laengenfelder, (Gas Gas) a 18.6. Quarto il belga Liam Everts (KTM) a 21.2, quinto il danese Mikkel Haarup (Kawasaki) a 23.5, mentre è sesto il nostro Andrea Adamo (Gas Gas) a 29.0. Settimo il ...

Advertising

federicob95 : Assolo di Tom Vialle in gara-1 della MX2. Il francese è il nuovo leader del campionato, Geerts si imbatte in Bonaco… - MotorcycleSp : Tom Vialle ha vinto la gara di qualificazione MX2 in questa MXGP dalla Spagna. In una gara di 13 gir... #Motocross… - federicob95 : Tom Vialle si aggiudica una gara di qualifica della MX2 di grande studio. Jago Geerts resta vicino ma non attacca m… -