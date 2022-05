Moto Gp | Aleix Espargaro | “Felice per il podio | anche se volevo di più”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 maggio 2022) “Questa è la gara di casa per il mio team, sono ancora deluso dalle qualifiche di ieri,se ho dato tutto il possibile. Oggi invece sono riuscito a superare le Ducati, ma non sono riuscito a vincere. Il mio passo non era troppo più lento di Quartararo e Bagnaia, bisogna essere più aggressivi nei sorpassi. Sono felicissimo delsedi più”. Lo ha detto, pilota dell’Aprilia, dopo il terzo posto nel Gran Premio d’Italia diGP. SportFace.