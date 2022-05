LIVE Trevisan-Sasnovich 7-6 7-5, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurra vince con grinta e batte la bielorussa per tornare ai quarti a Parigi! (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Martina Trevisan torna ai quarti di finale al Roland Garros! l’azzurra batte la bielorussa Aljaksandra Sasnovich 7-6(10) 7-5 e vola di nuovo tra le migliori 8 a Parigi dopo la sconfitta di due anni fa contro la futura campionessa Iga Swatiek. La classe 1993 vince con grinta una partita complicata, sfruttando il quinto set point nel tie-break del primo parziale e recuperando nel secondo parziale. La #47 al mondo infatti era avanti 5-3 ma la tenacia della toscana le ha permesso di recuperare e vincere. Virtualmente l’italiana è #31 al mondo e non è finita qui… al prossimo turno sfiderà Leylah Fernandez o Amanda Anisimova in ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Martinatorna aidi finale allaAljaksandra7-6(10) 7-5 e vola di nuovo tra le migliori 8 a Parigi dopo la sconfitta di due anni fa contro la futura campionessa Iga Swatiek. La classe 1993conuna partita complicata, sfruttando il quinto set point nel tie-break del primo parziale e recuperando nel secondo parziale. La #47 al mondo infatti era avanti 5-3 ma la tenacia della toscana le ha permesso di recuperare ere. Virtualmente l’italiana è #31 al mondo e non è finita qui… al prossimo turno sfiderà Leylah Fernandez o Amanda Anisimova in ...

