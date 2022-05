In bilico il viaggio a Mosca di Salvini. “Mi criticano tutti, da Letta a Meloni? E io resto con i miei figli” (Di domenica 29 maggio 2022) In bilico il viaggio di Matteo Salvini a Mosca. Il leader della Lega ha ricevuto più critiche che applausi, anche all’interno del suo partito. E non fa nulla per nascondere il suo disappunto: “Non essendo un viaggio di piacere, ma un viaggio in una zona di guerra, se si aggiunge il coro di sottofondo di Letta, Meloni, Renzi, Calenda e degli intellettuali radical chic che preferiscono le armi e il conflitto, vediamo se ci sono le condizioni: per la pace sono disposto a tutto, a incontrare tutti”. E ancora: “Mica andavo a fare un weekend a Riccione. Non pretendo applausi, ma nemmeno insulti. Se devo creare divisioni mi viene voglia di dire: sto con i miei figli e i miei genitori, ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 29 maggio 2022) Inildi Matteo. Il leader della Lega ha ricevuto più critiche che applausi, anche all’interno del suo partito. E non fa nulla per nascondere il suo disappunto: “Non essendo undi piacere, ma unin una zona di guerra, se si aggiunge il coro di sottofondo di, Renzi, Calenda e degli intellettuali radical chic che preferiscono le armi e il conflitto, vediamo se ci sono le condizioni: per la pace sono disposto a tutto, a incontrare”. E ancora: “Mica andavo a fare un weekend a Riccione. Non pretendo applausi, ma nemmeno insulti. Se devo creare divisioni mi viene voglia di dire: sto con ie igenitori, ...

Advertising

SecolodItalia1 : In bilico il viaggio a Mosca di Salvini. “Mi criticano tutti, da Letta a Meloni? E io resto con i miei figli”… - Domenic38095771 : RT @EmilioBerettaF1: Salvini, in bilico il viaggio a Mosca. Da Meloni al governo, tutti contro - EmilioBerettaF1 : Salvini, in bilico il viaggio a Mosca. Da Meloni al governo, tutti contro - MichelaRoi : RT @marcoregni: #Salvini il viaggio sempre più in bilico. Leggere @Tommasinoc - diomededasparta : @Noiconsalvini Referendum giustizia, rischio flop e i promotori scelgono la strategia del silenzio .Salvini, in bil… -