GP Monaco 2022, team radio Leclerc: “Non possiamo fare così dai, no words” (Di domenica 29 maggio 2022) Tanta delusione per Charles Leclerc dopo il GP di Monaco 2022, per via di una scelta errata del team Ferrari nei suoi confronti. Questo il team radio con Binotto, in cui si nota tutto lo sconforto del monegasco: “No words, ahi ahi. La stagione è lunga ma non possiamo. Non possiamo fare così, dai”. La risposta di Binotto è stata: “lo sappiamo Charles. Adesso concentriamoci che ce ne son tante e vedrai che ci rifaremo quindi vieni, torna dentro”. Charles Leclerc poi conclude: “Si, sono sicuro che ci rifaremo ma a casa fa male”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Tanta delusione per Charlesdopo il GP di, per via di una scelta errata delFerrari nei suoi confronti. Questo ilcon Binotto, in cui si nota tutto lo sconforto del monegasco: “No, ahi ahi. La stagione è lunga ma non. Non, dai”. La risposta di Binotto è stata: “lo sappiamo Charles. Adesso concentriamoci che ce ne son tante e vedrai che ci rimo quindi vieni, torna dentro”. Charlespoi conclude: “Si, sono sicuro che ci rimo ma a casa fa male”. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? La top 10 in griglia domani nel GP di Monaco, alle 15 LIVE su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K I risultati delle quali… - repubblica : Obbliga i figli di 8 e 6 anni a rasarsi la testa: 'Fatevi lo stemma della Juve'. La moglie lo denuncia [di Luca Mon… - garagebox70 : GP Monaco 2022 - GiaPettinelli : F1: Perez vince a Monaco davanti a Sainz e Verstappen. Quarto Leclerc. Schumacher jr distrugge la Haas - Sport - AN… -