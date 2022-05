F1: piove a Montecarlo, partenza Gp Monaco ritardata (Di domenica 29 maggio 2022) Montecarlo, 29 mag. -(Adnkronos) - La partenza del Gp di Monaco in programma alle 15 è stata ritardata per "motivi di sicurezza" visto che a Montecarlo sta piovendo con intensità. Al momento la partenza è prevista per le 15:16 dietro la safety-car. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022), 29 mag. -(Adnkronos) - Ladel Gp diin programma alle 15 è stataper "motivi di sicurezza" visto che astando con intensità. Al momento laè prevista per le 15:16 dietro la safety-car.

Advertising

GaeBrancaccio : Vabbè comunque quando piove, pure la ricca Montecarlo si allaga.. #MonacoGP - Mamox__ : Se è bel tempo la Formula Uno è noiosa, se piove non corre, poi si lamentano che non fanno ascolti. Ma andatevene a… - Mandretamat : #SkyMotori Leclerc in pole a Montecarlo: o non corre perché la macchina è rotta (2021) o piove a dirotto... - amendolamarco : Quando piove a Montecarlo per il Gran premio ???? #MonacoGP #montecarlo - Fra_dal1897 : Piove un pochino a Montecarlo -