F1 | Binotto non ci sta | “Per noi la gara non è ancora finita | chiederemo chiarimenti alla Fia”

Il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato dopo la fine del Gp di Monaco di F1 2022. Alla base delle dichiarazioni di Binotto, c'è la non penalizzazione dei due piloti Red Bull, colpevoli entrambi di aver superato la linea dei box al rientro in pista. I due non sono stati sanzionati, ma Binotto non ci sta: "Per noi è una cosa evidente, le note della direazione gara dicevano che bisognava stare alla destra e qui non è avvenuto".

