Ecco l’oroscopo per il mese di giugno 2022

In questo mese di giugno l'attenzione sarà rivolta a uscire e a godersi il sole estivo senza lasciare che i controlli della realtà tolgano l'ottimismo. Mercurio retrogrado terminerà in Toro il 3 giugno, iniziando il mese con vibrazioni serie e pratiche. Rivedete tutti i piani, i lavori scritti o le idee che avete avuto il

