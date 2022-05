Calciomercato Inter, l’alternativa a Scamacca viene dalla Serie A: a parametro zero (Di domenica 29 maggio 2022) L’Inter, già da tempo, sta monitorando la situazione Gianluca Scamacca per l’attacco. I nerazzurri, hanno già un accordo verbale con il giocatore, che è un vero e proprio gioiellino del Calciomercato. L’attaccante neroverde, infatti, si è messo in mostra con i suoi 16 gol stagionali, che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Il Sassuolo, però, chiede 50 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante classe ’99. Cifra che per le casse nerazzurre risulterebbe troppo alta. Beppe Marotta, starebbe cercando, infatti, un’alternativa a Scamacca. Belotti Torino Inter l’alternativa Secondo quanto raccontato oggi da Repubblica.it, uno dei nomi nel taccuino di Marotta sarebbe quello di Andrea Belotti. Il giocatore, è in scadenza a giugno e non rinnoverà il suo contratto con ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) L’, già da tempo, sta monitorando la situazione Gianlucaper l’attacco. I nerazzurri, hanno già un accordo verbale con il giocatore, che è un vero e proprio gioiellino del. L’attaccante neroverde, infatti, si è messo in mostra con i suoi 16 gol stagionali, che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Il Sassuolo, però, chiede 50 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante classe ’99. Cifra che per le casse nerazzurre risulterebbe troppo alta. Beppe Marotta, starebbe cercando, infatti, un’alternativa a. Belotti TorinoSecondo quanto raccontato oggi da Repubblica.it, uno dei nomi nel taccuino di Marotta sarebbe quello di Andrea Belotti. Il giocatore, è in scadenza a giugno e non rinnoverà il suo contratto con ...

