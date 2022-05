Arrivano i grafini | i nuovi superconduttori trasparenti e gommosi

Leggi su curiosauro

(Di domenica 29 maggio 2022) Di norma, gli atomi di carbonio possono essere ibridati per formare legami doppi o tripli con altri atomi e dar vita a vari tipi di allotropi. Fra gli allotropi di carbonio più noti e usati ci sono sono la grafite e il diamante. Ora però dei ricercatori sono riusciti a sviluppareallotropi dalle fantastiche proprietà elettroniche: i… Siamo di fronte al materiale del futuro. E a un meraviglioso passo in avanti nel settore della fisica dei materiali e dei semiconduttori (e dei). L’era del grafene è già al tramonto? Potrebbe essere così, se iconfermeranno le loro caratteristiche sperimentali. Come si presenta il nuovo nanomateriale (Getty) – www.curiosauro.itCosa sono i? Facciamo un passo indietro… Gli allotropi del carbonio rivelano differenti proprietà ...