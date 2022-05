Apice-Forgione | addio paradossale | vincere il torneo per essere messo alla porta

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Quante volte è stata pronunciata la frase ‘il calcio dilettantistico è finito?’. Tante volte negli ultimi anni. Qualche volta si è pensato fosse un’esagerazione, poi ci si ferma e si riflette efine la conclusione è proprio quella. Quel calcio genuino, fatto di sacrifici, passione, soldi da investire senza ricavare niente e una serie di rapporti umani che nascono. E che finiscono. Vanno esaltati quei dirigenti che hanno ancora voglia di mettere mano alfoglio pur di vedere il nome del proprio paese prendere parte a une farlo girare per la Campania. Ma l’investimento non è la chiave di riconoscenza totale. Non serve questo a farli sentire sempre nel giusto nè a giustificare ogni scelta che si fa. Seune ...