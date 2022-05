West Virginia, uomo spara alla folla: una Donna armata reagisce e lo uccide (Di sabato 28 maggio 2022) In America continuano le stragi da arma da fuoco. Questa volta in West Virginia, una Donna ha usato la sua pistola per uccidere un uomo, che dalla propria auto aveva iniziato a sparare con un fucile semiautomatico contro la folla durante un party in strada. Sembrerebbe che l’aggressore era stato invitato a non parcheggiare la sua auto nello spazio dove si teneva la festa. L’uomo è tornato poco dopo armato per compiere l’ennesima strage, questa volta evitata a costo della sua vita. La Donna fra i partecipanti alla festa di compleanno aveva portato con sé l’arma come del resto la maggior parte dei cittadini americani che possiede regolarmente una pistola. L’episodio è avvenuto nel pieno delle polemiche ... Leggi su news.robadadonne (Di sabato 28 maggio 2022) In America continuano le stragi da arma da fuoco. Questa volta in, unaha usato la sua pistola perre un, che dpropria auto aveva iniziato are con un fucile semiautomatico contro ladurante un party in strada. Sembrerebbe che l’aggressore era stato invitato a non parcheggiare la sua auto nello spazio dove si teneva la festa. L’è tornato poco dopo armato per compiere l’ennesima strage, questa volta evitata a costo della sua vita. Lafra i partecipantifesta di compleanno aveva portato con sé l’arma come del resto la maggior parte dei cittadini americani che possiede regolarmente una pistola. L’episodio è avvenuto nel pieno delle polemiche ...

Advertising

Francescociani5 : RT @FUItaly: Mercoledì a Charleston, West Virginia, una donna legalmente armata ha fermato un uomo che voleva fare una strage. La feccia d… - CristinaCmr : RT @marianostefani1: CI SONO VOLTE Che avere una pistola nella borsetta o in tasca può essere cosa buona e giusta! E se quella donna fosse… - Redivivo_ : Far West all'ordine del giorno. - LuigiIvanV : TGCOM: West Virginia, uomo spara alla folla a un party | Donna armata reagisce e lo uccide. - marianostefani1 : RT @marianostefani1: CI SONO VOLTE Che avere una pistola nella borsetta o in tasca può essere cosa buona e giusta! E se quella donna fosse… -