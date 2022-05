Real Madrid | i tifosi sfottono Mbappé | esposta maglietta col numero zero

(Di sabato 28 maggio 2022) Il casocontinua a tenere banco nella testa deidelche continuano a lanciare frecciatine, non troppo velate, al francese. Allo Stade de France, dove tra poco ilgiocherà la finale di Champions contro il Liverpool, diversi supporters hanno infatti mostrato delle magliette di, accompagnate però dallo 0 comedi maglia, con riferimento aldi Coppe dei Campioni conquistate dal club parigino. Os caras tão puto com omesmo. pic.twitter.com/eCpaVIKFrH — (@DoentesPFutebol) May 28, 2022 SportFace.

