Mourinho: «Un giorno lascerò la Roma. Ma gli Einstein del calcio non capiscono che…» (Di sabato 28 maggio 2022) . Il messaggio dello Special One José Mourinho su Instagram commenta così a tre giorni dalla vittoria della Conference League la stagione giallorossa. Le sue parole: «I ricordi restano per sempre e la storia non può essere cancellata. Per me queste sono state emozioni incredibili, indimenticabili, ma ho bisogno di pensare “e poi”… Prima di allora, ho bisogno di abbracciare tutti. Devo dire al mondo la mia gratitudine ai miei giocatori: tutti, da Rui che ha giocato 54 partite a Pietro che non ha giocato un solo minuto. Ma in questa squadra tutti hanno giocato ogni minuto di ogni partita, questo è quello che gli Einstein del calcio non sanno, non capiscono e mi dispiace per loro. Il calcio è quello che si vede e quello che non si vede, il calcio non si gioca in 11, lo si gioca in ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) . Il messaggio dello Special One Josésu Instagram commenta così a tre giorni dalla vittoria della Conference League la stagione giallorossa. Le sue parole: «I ricordi restano per sempre e la storia non può essere cancellata. Per me queste sono state emozioni incredibili, indimenticabili, ma ho bisogno di pensare “e poi”… Prima di allora, ho bisogno di abbracciare tutti. Devo dire al mondo la mia gratitudine ai miei giocatori: tutti, da Rui che ha giocato 54 partite a Pietro che non ha giocato un solo minuto. Ma in questa squadra tutti hanno giocato ogni minuto di ogni partita, questo è quello che glidelnon sanno, none mi dispiace per loro. Ilè quello che si vede e quello che non si vede, ilnon si gioca in 11, lo si gioca in ...

