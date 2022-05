LIVE Sonego-Ruud 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Ruud, rovescio lungolinea in rete di Sonego. 40-30 Ottima apertura del campo di Sonego che dopo il dritto va a chiudere con la palla corta imprendibile, a Ruud molto lontano. 40-15 Risposta profonda di Sonego che si apre il campo per giocare col dritto vincente. 40-0 Non trova la giusta misura Sonego, ma Ruud bravo col lungolinea di dritto. 30-0 Servizio ottimo di Ruud. 15-0 Serve Ruud per primo, ed è subito incisivo con il dritto. 18:25 Terminato il riscaldamento, si parte! 18:22 Mentre i due iniziano il riscaldamento, spettatori sugli spalti hanno cantato l’Inno di Mameli, quasi creando un ambiente da Coppa Davis (quella vera) più che da ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1, rovescio lungolinea in rete di. 40-30 Ottima apertura del campo diche dopo il dritto va a chiudere con la palla corta imprendibile, amolto lontano. 40-15 Risposta profonda diche si apre il campo per giocare col dritto vincente. 40-0 Non trova la giusta misura, mabravo col lungolinea di dritto. 30-0 Servizio ottimo di. 15-0 Serveper primo, ed è subito incisivo con il dritto. 18:25 Terminato il riscaldamento, si18:22 Mentre i due iniziano il riscaldamento, spettatori sugli spalti hanno cantato l’Inno di Mameli, quasi creando un ambiente da Coppa Davis (quella vera) più che da ...

