LIVE Sinner-McDonald 6-3 1-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’americano conduce il 2° set (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Altro ace e l’americano resta avanti nel set. 40-15 Diritto in corridoio di McDonald in uscita dal servizio. 40-0 Lunga la risposta dell’azzurro. 30-0 DEMI-VOLÈE SPAZIALE DI McDonald! l’americano si costruisce il punto e gestisce la difesa di Sinner sul proprio smash a rimbalzo. 15-0 Gran prima dell’americano. 1-1 Gran game gestito da Sinner che recupera e vince il primo gioco del secondo set. 40-30 PRODEZZA DI DIRITTO CONTROBALZO DI Sinner! 30-30 In rete la difesa dell’americano. 15-30 PASSANTE DI McDonald DOPO AVER CHIAMATO Sinner A RETE! 15-15 Servizio e diritto di Sinner che chiude a rete. 0-15 Errore ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Altro ace eresta avanti nel set. 40-15 Diritto in corridoio diin uscita dal servizio. 40-0 Lunga la risposta dell’azzurro. 30-0 DEMI-VOLÈE SPAZIALE DIsi costruisce il punto e gestisce la difesa disul proprio smash a rimbalzo. 15-0 Gran prima del. 1-1 Gran game gestito dache recupera e vince il primo gioco del secondo set. 40-30 PRODEZZA DI DIRITTO CONTROBALZO DI! 30-30 In rete la difesa del. 15-30 PASSANTE DIDOPO AVER CHIAMATOA RETE! 15-15 Servizio e diritto diche chiude a rete. 0-15 Errore ...

