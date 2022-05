L'Inter e il dopo-Perisic: Kostic e non solo, occhio al made in Italy (Di sabato 28 maggio 2022) Alla fine, molto probabilmente, la spunterà il Tottenham di Antonio Conte. Come raccontato su Calciomercato.com, Ivan Perisic è... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) Alla fine, molto probabilmente, la spunterà il Tottenham di Antonio Conte. Come raccontato su Calciomercato.com, Ivanè...

Advertising

CB_Ignoranza : Perisic ha scelto di non rinnovare con l'Inter. Dopo lo sfogo nel finale della Coppa Italia, l'Inter aveva provato… - Inter : ?? | REWIND ?? 17 anni fa Martins + @vieri_bobo + Recoba = ??? dopo il 90'! Grande vittoria in rimonta ????… - christianrocca : Bravi, dopo 11 anni l’hanno fatto. Bravi. - TataLusciano : @Roberto2294RP @MaldinismoVero @HalaMadridITALY @EmanuelNicolaz1 @it_inter Per me hai ragione Basta vedere cosa è… - Jones_FO : RT @FabioAlampi: #Primavera, semifinale scudetto #InterCagliari starting XI: #Inter con Peschetola e Valentin Carboni a supporto di Zuberek… -