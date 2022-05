Il tabellone di Camila Giorgi al Roland Garros: ora Kasatkina per sognare i quarti (Di sabato 28 maggio 2022) Colpaccio di Camila Giorgi al Roland Garros 2022. La numero 1 d’Italia ha sconfitto di autorità la numero 7 del seeding Aryna Sabalenka in rimonta sfruttando i dilemmi interiori della sua avversaria e arriva per la prima volta in carriera agli ottavi di finale dello Slam sulla terra rossa; ora l’obiettivo è migliorare ancora questo risultato, tra lei e i quarti ci sarà la russa Daria Kasatkina. La numero 20 del mondo viene da una prima settimana parigina di grandissimo livello: soli dieci giochi lasciati nelle tre partite con Rebecca Sramkova, Fernanda Contreras Gomez e Shelby Rogers, confermandosi un’ottima specialista del rosso. Non per niente, poche settimane fa a Roma si fermava in semifinale solo al cospetto di Ons Jabeur per 7-5 al terzo set; per lei, capace di arrivare in top 10 ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Colpaccio dial2022. La numero 1 d’Italia ha sconfitto di autorità la numero 7 del seeding Aryna Sabalenka in rimonta sfruttando i dilemmi interiori della sua avversaria e arriva per la prima volta in carriera agli ottavi di finale dello Slam sulla terra rossa; ora l’obiettivo è migliorare ancora questo risultato, tra lei e ici sarà la russa Daria. La numero 20 del mondo viene da una prima settimana parigina di grandissimo livello: soli dieci giochi lasciati nelle tre partite con Rebecca Sramkova, Fernanda Contreras Gomez e Shelby Rogers, confermandosi un’ottima specialista del rosso. Non per niente, poche settimane fa a Roma si fermava in semifinale solo al cospetto di Ons Jabeur per 7-5 al terzo set; per lei, capace di arrivare in top 10 ...

