Il peso di Draghi sulla giustizia Con la riforma avremo magistrati più terzi e credibili

(Di sabato 28 maggio 2022) Il premier sferza i giudici, invita le Camere ad approvare "con prontezza". il testo Cartabia e guarda ai referendum per un segnale. Renzi freddo: norme inutili, scritte dalle toghe. Giorgetti: senza quorum perderebbe il Paese.

Advertising

DSantanche : Sostiene di essere il #governodeimigliori ma ha #dimaio #lamorgese e #Speranza in ruoli chiave. Dall'economia alla… - mistergarats : @marioadinolfi Poi Putin conosce bene la missione di Draghi, avendo letto il mio rapporto presentato nel 1990 press… - VgAdele : @RaiNews Davos, George Soros scrive al premier Mario Draghi e sottolinea il peso negoziale europeo nei confronti de… - ZenatiDavide : Fisco, ecco come calerà il peso delle tasse nei prossimi anni: Dal palco del congresso della Cisl, il premier Mario… - AFFOGATA : @alexbarbera Chissà se almeno lei ha più peso di draghi?? -

La Stampa

... quanto ilenorme che Russia e Ucraina hanno sulla fornitura cerealicola ai Paesi africani e ... "Il Presidente- interviene Matteo Renzi - ha fatto bene a cercare l'accordo di Putin e ...Mi pare che, sebbeneabbia usato la parola 'federalismo' (parola che in Francia resta da ... Il voto a maggioranza sarebbe certo di facile applicazione nei confronti di paesi con unlimitato ... Fisco, ecco come calerà il peso delle tasse nei prossimi anni quanto il peso enorme che Russia e Ucraina hanno sulla fornitura cerealicola ai Paesi africani e asiatici. Qualcuno alla Camera e al Senato raccoglie l'allarme per lo spettro della carestia. "Il ...Italia quotidiana, avvenimenti e commenti della politica. Centrodestra e centrosinistra tra prove di dialogo e rivalità.