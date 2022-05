Il dibattito sull’intelligenza artificiale rischia di diventare improduttivo ed autoreferenziale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Uno dei temi di maggior fascino del nostro tempo è certamente quello dell’intelligenza, dei suoi possibili sviluppi e future applicazioni. Sebbene il rapporto con la tecnica sia un argomento tutt’altro che nuovo (cui si sono dedicati filosofi come Martin Heidegger, registi come Fritz Lang e grandi scrittori di fantascienza) la relazione uomo-macchina non ha mai smesso di appassionarci, conquistando l’immaginazione del grande pubblico grazie a libri e film d’intrattenimento. Nella maggior parte delle produzioni, la narrazione si snoda intorno all’ambiguità delle creature artificiali, al distacco dal creatore ed al loro divenire più o meno ostili. In pellicole come Blade Runner o Ex Machina viene indagato il tema dell’emancipazione dal padre. In film come Terminator o Matrix l’intelligenzadiviene ostile, mentre in serie come ...