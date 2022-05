Hockey Pista | Semifinali Scudetto 2022 | Trissino e Lodi staccano il pass per la Finale

(Di sabato 28 maggio 2022) Sarannoa giocarsi lonel Campionato di Serie Adisu. Le due compagini hanno infatti vinto in trasferta i rispettivi match di gara-4, superando Forte Dei Marmi e Follonica.nello specifico si è imposta a casa di Forte Dei Marmi con il risultato di 2-3, portandosi in vantaggio nel primo periodo prima con Bars Català e poi con Garcia Santos Pintos. Ma Forte non ci sta, e tenta di riaprire i giochi in apertura della seconda frazione con Gil Gomez, salvo poi subire il tris al 10 minuto di Malagoli, rete che ha preceduto l’inutile 2-3 sempre di Gomez. Senza particolari storie anche la sfida diche,ata subito avanti con Galindo, si è vista riacciuffare provvisoriamente da Benini ...

Saranno Trissino e Lodi a giocarsi lo scudetto nel Campionato di Serie A 2022 di hockey su pista. Le due compagini hanno infatti vinto in trasferta i rispettivi match di gara-4, superando Forte Dei Marmi e Follonica. L'Amatori espugna il "Capannino", batte 3-1 il Follonica