Giarrusso fuori gioco apre praterie ai Meetup (Di sabato 28 maggio 2022) di Davide Gatto L’abbandono di Giarrusso rappresenta l’ultimo clamoroso atto di uscita dal Movimento 5 Stelle, Partito oramai perso allo stesso tempo dietro le sue questioni personali e una adesione al Governo Draghi che di grillino sembra avere sempre meno. Giarrusso è stato candidato di punta alle europee, ma a suo dire non è mai risucito ad integrarsi con il suo gruppo nel complicato sistema di amicizie e di personaggi grillini che oramai albergano in tutte le istituzioni. L’ex delle “iene” promette continuità e la nascita di un movimento tutto nuovo, al pari del “Italexit” di Gianluigi Paragone. Con questo ultimo abbandono la situazione del partito di Giuseppe Conte appare sempre più segnata: troppe scissioni e tanti abbandoni lo relegano al di fuori del centro della politica nazionale. Una vera e definitiva visione di quello che ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 28 maggio 2022) di Davide Gatto L’abbandono dirappresenta l’ultimo clamoroso atto di uscita dal Movimento 5 Stelle, Partito oramai perso allo stesso tempo dietro le sue questioni personali e una adesione al Governo Draghi che di grillino sembra avere sempre meno.è stato candidato di punta alle europee, ma a suo dire non è mai risucito ad integrarsi con il suo gruppo nel complicato sistema di amicizie e di personaggi grillini che oramai albergano in tutte le istituzioni. L’ex delle “iene” promette continuità e la nascita di un movimento tutto nuovo, al pari del “Italexit” di Gianluigi Paragone. Con questo ultimo abbandono la situazione del partito di Giuseppe Conte appare sempre più segnata: troppe scissioni e tanti abbandoni lo relegano al didel centro della politica nazionale. Una vera e definitiva visione di quello che ...

Advertising

IVALDO1962 : RT @erretti42: Giarrusso “ Il Movimento è diventato improvvisamente un’autocrazia” In qualche settimana? Sta usando gli stessi argomenti de… - catarvoyageur : @erretti42 Dei tanti usciti dal @M5S_Camera e @M5S_Senato ho conservato il segui o l'amicizia, in fondo chi è fuori… - micheilucia : RT @erretti42: Giarrusso “ Il Movimento è diventato improvvisamente un’autocrazia” In qualche settimana? Sta usando gli stessi argomenti de… - MauroCapozza : RT @erretti42: Giarrusso “ Il Movimento è diventato improvvisamente un’autocrazia” In qualche settimana? Sta usando gli stessi argomenti de… - Muresan801 : RT @the_highsparrow: @DinoGiarrusso Che poi. Da una parte Conte sbaglia perché decide tutto lui, dall'altra sbaglia perché ha accontentato… -