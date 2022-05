F1, risultati FP3 GP Monaco 2022: Perez il più veloce davanti alle Ferrari, 4° Verstappen a quattro decimi (Di sabato 28 maggio 2022) Sergio Perez si conferma estremamente competitivo tra i muretti di Montecarlo e si impone nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022, valido come settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica in 1’12?476, beffando proprio in extremis il padrone di casa Charles Leclerc per soli 41 millesimi. Il monegasco della Ferrari, dopo aver dettato il passo nelle libere del venerdì, ha disputato una FP3 molto pulita in cui si è migliorato progressivamente senza però correre dei rischi eccessivi, in modo da non compromettere il prosieguo del weekend. Scuderia di Maranello che può sorridere anche per il terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz (convocato però dai commissari per un presunto impeding su ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Sergiosi conferma estremamente competitivo tra i muretti di Montecarlo e si impone nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di, valido come settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il messicano della Red Bull ha ottenuto il miglior tempo del turno nella simulazione di qualifica in 1’12?476, beffando proprio in extremis il padrone di casa Charles Leclerc per soli 41 millesimi. Il monegasco della, dopo aver dettato il passo nelle libere del venerdì, ha disputato una FP3 molto pulita in cui si è migliorato progressivamente senza però correre dei rischi eccessivi, in modo da non compromettere il prosieguo del weekend. Scuderia di Maranello che può sorridere anche per il terzo posto dello spagnolo Carlos Sainz (convocato però dai commissari per un presunto impeding su ...

