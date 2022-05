F1 GP Monaco Montecarlo 2022, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 28 maggio 2022) Le qualifiche del GP di Monaco 2022 a Montecarlo di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Appuntamento fondamentale quello odierno, perché su questa pista storica del Principato, un circuito cittadino leggendario su cui è quasi impossibile superare, la griglia di partenza conta più che in qualsiasi altro posto. E allora sale tantissima l’attesa, prima però spazio alle prove libere 3 alle ore 13 di sabato 28 maggio, visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Per le qualifiche, appuntamento alle ore 16 di sabato 28 maggio, diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, replica in chiaro con la differita su TV8 alle ore 18.30. Sportface.it, ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Ledel GP didi Formula 1 saranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Appuntamento fondamentale quello odierno, perché su questa pista storica del Principato, un circuito cittadino leggendario su cui è quasi impossibile superare, la griglia di partenza conta più che in qualsiasi altro posto. E allora sale tantissima l’attesa, prima però spazio alle prove libere 3 alle ore 13 di sabato 28 maggio, visibili su Sky Sport Uno e Sky Sport F1. Per le, appuntamento alle ore 16 di sabato 28 maggio,tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, replica in chiaro con la differita su TV8 alle ore 18.30. Sportface.it, ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - SkySportF1 : ?? FERRARI AL COMANDO A MONACO ? ?? Miglior tempo di Leclerc nelle #FP2 I risultati ? - SkySportF1 : ? Incidente per Daniel Ricciardo nelle #FP2 LIVE ? - twipepsy : RT @SkySportF1: ?? 20' al termine delle #FP1 a Monaco ? Contatto tra Mick Schumacher e Alonso in precedenza LIVE ? - infoitsport : F1 GP Monaco: Ferrari, Red Bull, Mercedes, tutte le sfide dei team verso Montecarlo -