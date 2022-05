F1 GP Monaco 2022, Russell: “Difficile fare meglio del sesto posto” (Di sabato 28 maggio 2022) “Weekend Difficile, il sesto posto penso sia il massimo possibile”. Un deluso George Russell commenta così la sua prestazione nel sabato di qualifiche al Gran Premio di Monaco 2022. “Il team ha lavorato duramente per darci il miglior set-up possibile, ma a Barcellona abbiamo visto come i rettilinei e le curve ad alta velocità fossero il nostro punto di forza, e qui a Monaco non ci sono. Domani mette pioggia, nessuno sa come si comporteranno le gomme sul bagnato, quindi dobbiamo essere bravi ad evitare i muretti, essere sempre sul pezzo e tirare i dadi sulla strategia”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) “Weekend, ilpenso sia il massimo possibile”. Un deluso Georgecommenta così la sua prestazione nel sabato di qualifiche al Gran Premio di. “Il team ha lavorato duramente per darci il miglior set-up possibile, ma a Barcellona abbiamo visto come i rettilinei e le curve ad alta velocità fossero il nostro punto di forza, e qui anon ci sono. Domani mette pioggia, nessuno sa come si comporteranno le gomme sul bagnato, quindi dobbiamo essere bravi ad evitare i muretti, essere sempre sul pezzo e tirare i dadi sulla strategia”. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - SkySport : Real Madrid su Tchouameni: offerti 70 milioni al Monaco #SkySport #RealMadrid #Tchouameni #SkyCalciomercato… - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - fuoripistanet : Valtteri Bottas si aspettava un Alfa Romeo sicuramente più forte a Monaco di quanto hanno mostrato in qualifica dop… - sportface2016 : #GPMonaco , le parole di George #Russell dopo le qualifiche -