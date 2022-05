F.1, GP Monaco - Prima fila tutta Ferrari, pole di Leclerc (Di sabato 28 maggio 2022) Prima fila tutta Ferrari al Gran Premio di Monaco: Charles Leclerc ha conquistato la sua quinta pole position stagionale, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Carlos Sainz. La Red Bull si schiererà domani in seconda fila con Sergio Perez davanti a Max Verstappen. Finale clamoroso. Gli ultimi secondi della qualifica sono stati davvero ricchi di tensione. Sergio Perez, in quello che era il suo ultimo tentativo, è andato a sbattere poco Prima dell'ingresso del tunnel. Non ha fatto in tempo a evitarlo Carlos Sainz, che si è girato ed è andato a sbattere sopra la RB18 del messicano. Poco più indietro, contemporaneamente, Fernando Alonso è finito contro le barriere dopo la discesa del Casinò in un incidente autonomo. Le qualifiche ... Leggi su quattroruote (Di sabato 28 maggio 2022)al Gran Premio di: Charlesha conquistato la sua quintaposition stagionale, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Carlos Sainz. La Red Bull si schiererà domani in secondacon Sergio Perez davanti a Max Verstappen. Finale clamoroso. Gli ultimi secondi della qualifica sono stati davvero ricchi di tensione. Sergio Perez, in quello che era il suo ultimo tentativo, è andato a sbattere pocodell'ingresso del tunnel. Non ha fatto in tempo a evitarlo Carlos Sainz, che si è girato ed è andato a sbattere sopra la RB18 del messicano. Poco più indietro, contemporaneamente, Fernando Alonso è finito contro le barriere dopo la discesa del Casinò in un incidente autonomo. Le qualifiche ...

Advertising

Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - vivereitalia : Gp Monaco, prima fila Ferrari con Leclerc e Sainz - DBDeiman : RT @P300it: F1 | GP Monaco 2022, qualifiche: Pole Leclerc, prima fila Ferrari! Pérez precede Verstappen in seconda fila, Hamilton 8° ? di… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Monaco 2022, qualifiche: Pole Leclerc, prima fila Ferrari! Pérez precede Verstappen in seconda fila, Hamilton 8° ? di… - CarinitaCarloni : RT @paoloigna1: A #Montecarlo fare le pole è molto importante se poi la prima fila è tutta rossa... #Leclerc #Sainz #Ferrari -