Dove osano le aquile | lo stadio di Palermo

(Di sabato 28 maggio 2022), 28 mag – “Oltre 2500 anni di storia, più di 120 anni di calcio. Benvenuti a”. Da qualche settimana sono queste le parole che accolgono i calciatori avversari nei locali del Renzo Barbera adibiti a spogliatoio ospiti. Quello che per decenni è stato il più capientesiciliano – sorpassato nei primi anni del nuovo millennio dal San Filippo – nei mesi scorsi infatti ha vissuto un importante intervento di ristrutturazione: rinnovamento oltre che strutturale quindi anche estetico, in quanto sui “nuovi” muri rosanero dell’impianto panormita ritroviamo diverse volte “Siamo”, il particolare hashtag con 3 linee orizzontali che ricordano proprio il simbolo della città natia della società fondata nel novembre 1900. I pionieri del mezzogiorno L’apparizione del calcio in Sicilia – e in particolare a ...