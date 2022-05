Domenica In | fuorionda che nessuno sa | Mara Venier costretta ad intervenire

Advertising

Liberoquotidiano.it

...live e Live non è la d'Urso. Ebbene, proprio durante la puntata di Pomeriggio 5 andata ... Barbara D'Urso, uninaspettato prima di Pomeriggio 5 Tutti i pomerig gi Barbara D'Urs o, ...Ma il promo dov'è finito "Mara Venier trasloca", che fine faIn: terremoto (senza precedenti) nei palinsesti di Rai1 Domenica In show, fuorionda: il disastro di Vincenzo De Lucia e Stefano De Martino La telefonata in diretta di Maria De Filippi (quella vera) nella puntata serale di Domenica In Non si aspettava certamente di ricevere una telefonata ...