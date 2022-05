Diretta "Siamo consapevoli". Lukashenko, Bielorussia invasa? "Pronti a difenderci", uno scenario inquietante (Di sabato 28 maggio 2022) "I russi aggirano le sanzioni". Il presidente Volodymyr Zelensky lancia l'allarme, a conferma di come sul campo la guerra in Ucraina, giunta al giorno numero 95, stia prendendo una piega negativa per Kiev. Sul campo, la Russia avanza nell'est, il vero obiettivo di questa seconda fase (ma forse non l'ultima). Sul piano diplomatico, i negoziati sono in stallo totale e la promessa degli Usa di rifornire di armi più potenti l'alleato ucraino ha provocato l'ulteriore irrigidimento di Mosca. In occidente, iniziano a pesare le "beghe politiche" interne. A Washington Trump attacca il presidente Biden sul tema della sicurezza nelle scuole, mentre in Italia a dominare il dibattito è oggi la possibile "missione russa" di Matteo Salvini che agita Palazzo Chigi, Farnesina e Pd. Ore 7.41: Lukashenko, "la Bielorussia si difenderà" La situazione politico-militare ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) "I russi aggirano le sanzioni". Il presidente Volodymyr Zelensky lancia l'allarme, a conferma di come sul campo la guerra in Ucraina, giunta al giorno numero 95, stia prendendo una piega negativa per Kiev. Sul campo, la Russia avanza nell'est, il vero obiettivo di questa seconda fase (ma forse non l'ultima). Sul piano diplomatico, i negoziati sono in stallo totale e la promessa degli Usa di rifornire di armi più potenti l'alleato ucraino ha provocato l'ulteriore irrigidimento di Mosca. In occidente, iniziano a pesare le "beghe politiche" interne. A Washington Trump attacca il presidente Biden sul tema della sicurezza nelle scuole, mentre in Italia a dominare il dibattito è oggi la possibile "missione russa" di Matteo Salvini che agita Palazzo Chigi, Farnesina e Pd. Ore 7.41:, "lasi difenderà" La situazione politico-militare ai ...

Advertising

RadioZetaOf : ?? Per @imalexwyse è importantissimo non dimenticare mai chi siamo davvero ?? Connettiti e segui la diretta anche su… - RadioRadicale : Siamo in diretta con Stampa e Regime, oggi a cura di @mrctrdsh - fabioparretti : IL DONBASS È DEL'UCRAINA E DEVE RESTARE TALE!! SIAMO CON TE #Zelensky Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | I… - RadioRadicale : Buongiorno da Radio Radicale! Per ascoltare #StampaeRegime a cura di @mrctrdsh siamo in diretta dalle 7:35 #RassegnaStampa - Michela87B : RT @RobertoArduini1: Su Rai Radio2 siamo in diretta fino alle 4, restate con noi #ilunatici -