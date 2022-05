Covid, in calo ricoveri, intensive e decessi. Per i contagi i maggiori incrementi in Lombardia, Lazio e Campania (Di sabato 28 maggio 2022) Sono 18.255 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 19.666 di ieri, per un totale di 17.373.741 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 66, contro i 105 di ieri, per un totale di 166.542 dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 193.183, contro i 198.897 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi pari al 9,4 per cento. Gli attualmente positivi sono 721.575. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 250, due in meno di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 5.348, 210 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 35.927, per un totale di 16.485.624 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) Sono 18.255 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, inrispetto ai 19.666 di ieri, per un totale di 17.373.741 dall’inizio dell’epidemia. Isono 66, contro i 105 di ieri, per un totale di 166.542 dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 193.183, contro i 198.897 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi pari al 9,4 per cento. Gli attualmente positivi sono 721.575. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 250, due in meno di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 5.348, 210 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 35.927, per un totale di 16.485.624 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i ...

